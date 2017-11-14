أخبار مصر - سماء المنياوي

يقيم المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع اكاديمية الفنون معرضاً للفنون التشكيلية بعنوان “كونى” يتضمن أعمالا فنية فى مجالات (النحت والتصوير والفوتوغرافيا)، تناقش قضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

وسوف يقام المعرض بقاعة مختار عبدالجواد بالمبنى المركزى باكاديمية الفنون بالهرم، وآخر موعد لتلقى الاعمال الفنيه يوم 21 نوفمبر 2017 بمقر اكاديمية الفنون.

يأتي ذلك فى اطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة خلال الفترة من يوم 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2017.