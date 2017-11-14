أخبار مصر - د.هند بدارى

نفت جامعة القاهرة مانشر في جريدة المال من أن الجامعة أصدرت تعليمات بعدم دخول صحفيين أو قنوات تليفزيونية للتسجيل مع أعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي إلا بعد الحصول علي موافقة من إدارة الجامعة. وأكدت الجامعة عدم صحة هذه المعلومات وأن مانشر لا يمت بالحقيقة والواقع بصلة.

وأكد فتحي عباس المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة ان الجامعة لا تمنع الصحفيين أو قنوات التليفزيون مطلقاً من الدخول للجامعة وإجراء الحوارات أوالأحاديث الصحفية مع أي جهة أو أساتذة في الجامعة.

وأشار المستشار الإعلامي إلي أن الجامعة لديها مكتب إعلامي يوفر آليات التواصل بين الجامعة ووسائل الإعلام المختلفة بحرية تامة، يشهد بها كافة الصحفيين، ويقوم بتسهيل مهام كافة مندوبي الصحف والقنوات التليفزيونية في أداء عملهم داخل الجامعة علي الوجه الأكمل، كما يوفرلهم كافة المعلومات التي يتطلبها عملهم ويساعدهم علي التواصل مع رئيس الجامعة وكافة قيادات الجامعة وأساتذتها وطلابها.

واضاف فتحي عباس أن الإعلام شريك للجامعة ويعمل بحرية تامة وشفافية، كما أن الجامعة تكن لأساتذتها كل الإحترام والتقدير وتؤكد علي حريتهم، مؤكداً أن ما نشر هو محض إفتراء وعارياً تماماً من الصحة .