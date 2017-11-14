موسكو - أ ش أ

حقق منتخب نيجيريا لكرة القدم فوزا كبيرا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 4-2 في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب كراسنودار في روسيا، استعدادا لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

بدأت المباراة بنشاط من جانب منتخب التانجو، وكان الأفضل في الشوط الأول، ونجح في تسجيل هدفين عن طريق أيفر بانيجا في الدقيقة 27 وسيرجيو أجويرو في الدقيقة 26، غير أن المنتخب النيجيري نجح في تقليص الفارق في النتيجة عن طريق كلينشى أهيناشيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وعلى عكس المتوقع، تحولت الدفة في الشوط الثاني من اللقاء، وبسط المنتخب الإفريقي سيطرته على مجريات اللقاء منذ بداية الشوط، ونجح في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليكس أويبي في الدقيقة 52.

ولم يكتف منتخب نيجيريا بالتعادل، لكنه واصل سيطرته على المباراة وسط غياب كامل من منتخب الأرجنتين الذي عانى من الهشاشة الدفاعية والضعف الهجومي، رغم الأسماء الرنانة لنجومه، ونجح منتخب نيجيريا في تسجيل هدفين عن طريق بريان بدوو في الدقيقة 54 وأليكس أويبي في الدقيقة 73، بينما فشل المنتخب الأرجنتيني في العودة للقاء.