مانيلا - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تدعم جهود إنهاء العنف في ميانمار، مشيرا إلى أن أكثر من 600 ألف شخص فروا من منازلهم إلى بنجلاديش المجاورة.

وأضاف ترامب -في تصريحات خلال قمة دول شرق آسيا التي عقدت في العاصمة الفلبينية مانيلا حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء- أن الولايات المتحدة تدعم جهود ضمان المحاسبة على الفظائع التي تم ارتكابها، وتسهيل العودة الآمنة والطواعية للاجئين.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكواي قد قال إن زعيمة ميانمار أونج سان سوتشي أكدت لدول جنوب شرق آسيا أن حكومتها تنفذ توصيات اللجنة التي يرأسها الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق كوفي أنان حول الوضع في ولاية راخين.