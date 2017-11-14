القاهرة - أ ش أ

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاته للاستجابة لأسرة صياد تعيش داخل مركب صيد بتوفير كافة السبل لتعليم أبنائها السبعة،ورعايتهم تعليميا، وتقديم الدعم الكامل لهم، وتيسير التحاقهم بالصفوف الدراسية الملائمة لهم .

وقالت الوزارة،في بيان لها مساء اليوم ، إن أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم الوزارة قام بالتواصل مع الدكتور عبد الله عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية;حيث تقطن أقارب الأسرة بها، لمساعدة الأطفال، وإلحاقهم بالمدرسة، والذي أكد على أنه سيتم توفير الأماكن المناسبة بالمدارس وتقديم كافة أشكال الدعم لهم .

يذكر أن خيري قام بزيارتهم،وأكد على استجابة الوزارة لطلبهم بتعليم أبنائهم، مشيرا إلى أنه حقا لهم بما يكفله الدستور لهؤلاء الأطفال.