اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

فى اطار الدور السياسى المتنامى لمصر بالقارة الافريقية ،جاء لقاء اليوم بين الرئيس السيسى ورئيس زامبيا إدجار لونجو حيث اكد الجانبان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة التبادل التجارى اضافة لتشجيع المشروعات المشتركة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بالفيديو.. السيسي ولونجو يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون بين مصر وزامبيا

بالفيديو.. نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس زامبيا

من جانبه اكد رئيس زامبيا إدجار لونجو أن مصر تلعب دورا محوريا في تعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

رئيس زامبيا : مصر تلعب دورا محوريا في تعزيز السلام بأفريقيا

وقد وقع شهد الرئيس السيسى و لونجو التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

السيسي ونظيره الزامبي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم

وكان الرئيس السيسي قد استقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الزامبي واستعرضا حرس الشرف

بالفيديو ..السيسي يستقبل نظيره الزامبي بقصر الاتحادية

وفى موضوع اخر … بحث الرئيس السيسي و المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح خطة الحكومة لتنمية إقليم غرب مصر، والتي تستهدف إنشاء منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحويلها إلى مقصد سياحي على مدار العام

الرئيس يناقش خطة تنمية اقليم غرب مصر

والى الرياض اخر محطات الجولة العربية لوزير الخارجية سامح شكرى التي شملت ايضا الاردن والبحرين والكويت والإمارات وعمان حيث نقل خلال لقائه ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي رسالة شفهية من الرئيس السيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، كما بحثا اخر التطورات الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط

في رسالة نقلها شكري.. السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للسعودية

كما اجرى شكرى جلسة مباحثات ونظيرة السعودي عادل الجبير بمقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض، تناولت تطورات أزمة قطر، والأوضاع في لبنان، وجهود توحيد صفوف المعارضة السورية تمهيدا لانخراطها في مفاوضات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ op dinsdag 14 november 2017

وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد وصل الى الرياض قادما من سلطنة عمان حيث نقل رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وذلك خلال لقائه ويوسف بن علوي وزير خارجية سلطنة عمان.

شكري ينقل رسالة من السيسي لقابوس

وفى اطار رفع الاستعداد القتالى الدائم للقوات المسلحة ، وصلت عناصر من القوات المسلحة التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى مصر للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك ” العقبة 3 ” ، والذى يستمر لعدة أيام خلال الشهر الجارى بمشاركة عناصر من التشكيلات البرية من المنطقة الجنوبية العسكرية ووحدات من الأسطول الجنوبى وعناصر من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية .

القوات المسلحة المصرية والأردنية ينفذان تدريب “العقبة 3”

على جانب اخر … شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية للمشروع التدريبى الذى نفذته احدى وحدات الجيش الثانى الميدانى بإستخدام مقلدات الرماية ” المايلز ” وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

محمد فريد يؤكد الحرص على أعلى كفاءة للوحدات

كما إلتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول بول ميهوفا قائد القوات المسلحة الزامبية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً ، حيث تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

محمد فريد يلتقى قائد القوات المسلحة الزامبية

وفى اطار مواجهة الشائعات السلبية بالمجتمع المصرى ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تغيير وزارة التربية والتعليم نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

“معلومات الوزراء” ينفي تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة

كما نفى المركز ما تردد عن إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء

“معلومات مجلس الوزراء” ينفي زيادة أسعار الكهرباء

ونفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ايضا اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام المالي الجاري.

“معلومات مجلس الوزراء” ينفي زيادة أسعار الوقود قبل 30 يونيو

كذلك نفى المركز إجراء الحكومة تعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد وإرساله مرة أخرى لمجلس النواب للموافقة عليه.

“معلومات الوزراء” ينفي إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية

وعودة لانباء الشأن الداخلى حيث قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار استيراد الأقماح المصابة بفطر الأرجوت .

القضاء الإداري يقضي بوقف قرار استيراد شحنات القمح المصابة بالأرجوت

وعن انباء الطقس المتوقعة غدا الاربعاء … توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غا الارعاء طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره وتسجل العظمى بالقاهرة 27 والصغرى 16 ، والاسكندرية 25 15 ، ومطروح 26 15 ، اما بورسعيد فتبلغ العظمى 24 اما الصغرى 20 .

طقس الاربعاء معتدل بمختلف الأنحاء..والقاهرة 27

تقارير مصورة

مصر وزامبيا .. علاقات تاريخية ممتدة

تقارير اخبارية

كلارك جيبل .. عاشق ذهب مع الريح

تقارير المراسلين

كيف ترى ستاندرد أند بورز اقتصاد مصر؟

المضادات الحيوية .. في خطر

مركز المعلومات يوضح الحقائق حول الوضوعات المثيرة للجدل

تحقيقات وحوارات

أحداث السعودية .. دلالات ومؤشرات

البوم صور

استقبال السيسي لرئيس زامبيا بقصر الاتحادية

اهم الاخبار

الاصلاح التشريعى: ننتظر رأى الأزهر بقانون يحظر زواج الأطفال

نظر تظلم هايدي راسخ على منعها من التصرف في أموالها السبت

بالصور..مصر للطيران و بومباردييه الكندية توقعان صفقة طائرات

الداخلية: ضبط 5 أشخاص بعد تعديهم على أطباء مستشفى تلا

منجود الهوارى : مستعد للتحقيق معى فى البرلمان

حظر اصدار تراخيص جديدة للاكشاك بالقاهرة

إغلاق جزئي لكوبري عبود لتركيب “كمرات حديدية”

استبعاد مدير مدرسة بالفيوم لوفاة تلميذة

تأجيل محاكمة المتهمين فى الهروب الكبير ل11 ديسمبر

تأجيل محاكمة بديع فى فض رابعة إلى الثلاثاء المقبل

استقرار اسعار الذهب محليا

توقيع أول شراكة مصرية موريتانية لتصنيع الأسماك

محافظ المركزي يدعو القطاع الخاص للثقة باقتصاد مصر

وفد البنك الدولي يتفقد مبني الركاب “2” بمطار القاهرة

“المركزي”: ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية أغسطس

“المركزي”: ارتفاع حجم الودائع بالبنوك في اغسطس

قتيل و6 جرحى في اعتداءات بالقذائف بريف دمشق

ماكرون يتعهد بوضع خطط لمكافحة التطرف مطلع 2018

مقتل وإصابة 27 شخصا في حريق مبنى بسوتشي الروسية

المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لسرعة تنفيذ المصالحة

وسائل اعلام فرنسية: مجهول يطلق النار في نيس

الكونجرس يستجوب وزير العدل مجددا في قضية روسيا

وزير الثقافة يعتمد دراسة جدوى مشروع انشاء أوبرا الأقصر

هيكل: نسعي لخروج قانون متوازن للصحافة والإعلام

نقابة الموسيقيين توقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

الكشف عن تابوت خشبي به مومياء من العصر اليوناني الروماني

زيادة مفاجئة في الإصابة بالدفتريا باليمن

شراكة مع جوجل لحماية دراما مدينة الانتاج الاعلامي

نسخة جديدة من “واتساب” لمستخدمي آيباد

متسول يلتحق بجامعة كامبردج

بالصور..تدشين مبادرة “مصري .. افتخر” بمدرسة السلام للغات

أبو الغار يصعد للدور الثاني لبطولة هونج كونج للإسكواش

“فيفا” يستأنف الخميس بيع تذاكر المونديال

يد الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين

“الزمالك” يمنح أسر شهداء الجيش والشرطة العضوية العاملة

عبد الخالق:عودة قائمة سليمان لانتخابات الزمالك انتصاراً للحق