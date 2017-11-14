الغردقة - أ ش أ

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء سفاجا برئاسة محمد إسماعيل عبيد، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، من ضبط محاولة تهريب طبنجة نارية وبندقية ضغط هواء ومسدس خرسانة والمحظور استيرادها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر.

وقال عبيد – في تصريح اليوم /الثلاثاء – أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي على العبارة “أمانه” تم الاشتباه في ثلاثة ركاب مصريين، وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود طبنجة نارية مخبأة داخل علبه بها كمية من الشاي، وبندقية ضغط هواء قابلة للتعديل ومسدس خاص بالأعمال الخرسانية داخل الأمتعة الشخصية.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي، والتحفظ على المضبوطات والإحالة للنيابة.

وأضاف مدير جمرك الركاب أن المحاضر جاءت تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبدالعزيز، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية الدكتور طارق العزب، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.