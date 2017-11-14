القاهرة - أ ش أ

أعلن نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إصدار “الكتاب الحكومي” بنهاية العام الجاري.

وقال الشيخ ` خلال جلسة “البنية الرقمية والإصلاح الإداري” ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر (أخبار اليوم) إن “الكتاب الحكومي” يتضمن توصيف كامل للوزارات والقرارات المنشئة لكل وزارة واختصاصاتها المعروفة والهيكل التنظيمي والأجهزة والهيئات التابعة لها; بهدف تحديد الاختصاصات وإجراء تعديلات في الجهاز الحكومي لتلافي الاختصاصات المتشابكة.

وأشار الشيخ إلى أنه تم الانتهاء من إعادة النظر في هيكلة الوزارات المختلفة، وسيتم عرض ذلك على مجلس الوزراء ولجنة الإصلاح الإداري، فضلا عن إجراء مشاورات مع الوزراء ستجري خلال شهر ديسمبر القادم; وذلك للوصول إلى كيفية تطبيق تلك الهيكلة على أرض الواقع.

ولفت إلى أن الإصلاح الإداري يمر بمراحل أهمها الإصلاح المؤسسي ويشمل 2396 وحدة حكومية، ومراجعة كافة الوظائف الحكومية استنادا لما هو منصوص عليه في الدستور، كما تم الانتهاء من توصيف إدارات الموارد البشرية ومراسلة ومخاطبة كل الوزارات بشأن العاملين الراغبين للانضمام لتلك الإدارة وبلغ عددهم 1153 موظفا، وجرى إعداد اختبارات سلوكية لهم.

وأضاف أن هناك محاور أخرى للإصلاح الإداري تتمثل في بناء قدرات البشر وتحديث الخدمات الحكومية وبناء قواعد البيانات.