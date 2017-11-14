أخبار مصر ـ محمد خلف أمين

أقامت وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة جامعة بني سويف​، ندوة بعنوان “المرأة ودعم قوة مصر الناعمة في مواجهة الإرهاب” للكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، عضو المجلس القومي للمرأة، ونرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وعدد من عضوات المجلس.

وأوضحت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، خلال محاضرتها ضرورة الاهتمام بتدريب الشباب من طلبة الجامعة على الاستفادة من النماذج الناجحة، وتجارب الغير، وعدم انتظار الوظيفة الحكومية، والانتصار على الأفكار الانهزامية، والتمسك بالعقيدة والإيمان والثقة بالله والنفس، من خلال المحاضرات والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية .

وأشارت إلى العديد من النماذج التي تركت بصمات في الحياة من النساء في التاريخ المصري الحديث والقديم، وضربت مثلا بالأميرة فاطمة، التي تبرعت بذهبها وقصرها لإنشاء الجامعة الأهلية المصرية، التي عُدَّتْ أول جامعة في المنطقة والوطن العربي، ولفتت إلى الدور العظيم للمرأة المصرية عام 1919 في مناهضة الاحتلال البريطاني، مشددة على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام وأجهزة الدولة المختلفة من أجل رفع مستوى وعي الشباب، بالتوازي مع حسن تخطيط القائمين على التعليم، بحث الشبابِ على العملِ والاجتهادِ من أجلِ أن يقدموا تجربتهم الخاصة بهم، وأن يصنعوا مجدهم، من خلال رؤيتهم، مؤكدة على أهمية ترسيخ روح الانتصار في نفوس الطلاب، وتقديم النماذج الإيجابية لهم من أجل النهوض بالوطن وتحقيق تطلعاته .

وألقت الدكتورة نسرين حسام الدين، مديرة الوحدة كلمة، أشارت فيها إلى أن الندوة تستهدف تهيئة مكونات المجتمع للتغلب على التحديات والقضايا التي تظهر واضحة على المستوى المحلي والدولي في مجال قضايا المرأة.

وأشارت الدكتورة نسرين إلى أهمية تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة من خلال التعاون مع المجلس القومي للمرأة، لافتة إلى مبادرة تتبناها الوحدة، تحت عنوان “عود أخضر” تعمل على ثلاثة محاور، تتضمن إقامة ندوات بكل كلية في الجامعة عن مخاطر الزواج المبكر وتداعياته، وإقامة مسابقات طلابية بالكليات في هذا الشأن، علاوة على حملات نوعية بقرى بني سويف، للقرى التي تزيد فيها حالات الزواج المبكر من خلال قوافل توعية ومتخصصين في علوم النفس، والاجتماع، والقانون، وكذا رجال الدين، والصحة العامة، والإعلام، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ضد العنف 2015 ـ 2020 تحت عنوان ” محور الحماية ” .

فيما أكد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع وأنها العنصر الأهم في المعادلة المجتمعية، وأضاف أنه يجري الدراسة والإعداد لتنظيم فاعلية خاصة بالشباب بالتنسيق مع الجامعة تحت اسم “منتدى شباب بني سويف” للاستفادة من نتائج منتدى شباب العالم، والذي نظمته مصر بنجاح تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي حقق العديد من المكاسب على مختلف المستويات.

من جانبه أكد الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على الاهتمام المستمر بدور المرأة في المجتمع وتفعيل دور وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة، ودعمها المستمر في مواجهة التحديات، ومشاركتها الفاعلة في المجتمع في إطار توجيهات الدولة في تكاتف الجميع خاصة الشباب في مواجهة الإرهاب .