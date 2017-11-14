نشرة المساء من أخبار مصر
أخبار مصر
بالفيديو.. نص كلمة السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس زامبيا
بالفيديو.. السيسي ولونجو يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون بين مصر وزامبيا
رئيس زامبيا : مصر تلعب دورا محوريا في تعزيز السلام بأفريقيا
السيسي ونظيره الزامبي يوقعان عددا من مذكرات التفاهم
الرئيس يناقش خطة تنمية اقليم غرب مصر
تأجيل محاكمة بديع فى فض رابعة إلى الثلاثاء المقبل
نظر تظلم هايدي راسخ على منعها من التصرف في أموالها السبت
بالصور..مصر للطيران و بومباردييه الكندية توقعان صفقة طائرات
“معلومات الوزراء” ينفي تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة
القضاء الإداري يقضي بوقف قرار استيراد شحنات القمح المصابة بالأرجوت
السودان و “يوناميد” يبحثان خطة جمع السلاح من دارفور
وسائل اعلام فرنسية: مجهول يطلق النار في نيس
احباط محاولة تفجير ضريح في كابول
سوريا توقع رسميا على اتفاقية باريس للمناخ
“المركزي”: ارتفاع حجم السيولة المحلية بنهاية أغسطس
صعود محدود للبورصة بنهاية التداولات
محافظ المركزي يدعو القطاع الخاص للثقة باقتصاد مصر
يد الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين
أبو الغار يصعد للدور الثاني لبطولة هونج كونج للإسكواش
“فيفا” يستأنف الخميس بيع تذاكر المونديال
“الزمالك” يمنح أسر شهداء الجيش والشرطة العضوية العاملة
الشوربجي بالدور الثاني لـ”هونج كونج” للإسكواش
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