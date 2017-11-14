اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

استقرت اسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم الثلاثاء مقابل مستوياتها أمس.

وافاد ايهاب واصف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بان “عيار 18” سجل 536.15 جنيه وتحرك “عيار 21” في حدود 625.50 جنيه وسجل “عيار 24” 714.85 جنيه وبلغ سعر الجنيه 5004 جنيهات.

وفي التعاملات الفورية، انخفضت أسعار الذهب متأثرة سلبا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضبابية في أفق الإصلاح الضريبي بالولايات المتحدة.

وهبط الذهب 0.1 % إلى 1276.26 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 1276.50 دولار للأوقية.