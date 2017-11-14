القاهرة - أ ش أ

اعتمد الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة وهان بينج الوزير المفوض المستشار الإقتصادي والتجاري لسفارة دولة الصين بالقاهرة اليوم الثلاثاء دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إنشاء أوبرا الأقصر.

واوضح وزير الثقافة ان الأقصر هي مدينة التنوع الثقافي، بما تضمه من معابد فرعونية وتراث إسلامي وأن بناء أوبرا سيجعلها منارة حضارية، لافتا إلى أن مصر والصين

لديهما حضارة عميقة، ونتطلع بأن تكون أوبرا الأقصر هي بداية طريق التعاون الثقافى بين الدولتين.

وأضاف أن مصر ترحب بالتعاون الثقافي والفني مع الصين وهو ما ظهر ثماره في حفل ختام العام الثقافي المصري الصيني، عندما تشارك الفنانون المصريين والصينيين، تقديم أوبريت “أوبرا عايدة”، معبرا عن رغبته فى استمرار تبادل الفعاليات الثقافية والفنية خلال الفترة المقبلة.

ووعد وزير الثقافة بإزالة كل المعوقات وتسهيل كل الإجراءات من أجل سرعة البدء فى تنفيذ مبني دار الأوبرا بالأقصر، والتى من المقرر أن تبلغ مساحتها 13 ألف متر، داعيا وزير ثقافة الصين للحضور إلى مصر والمشاركة بوضع حجر الأساس.