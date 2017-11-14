بغداد - أ ش أ

عثرت قيادة شرطة محافظة بابل العراقية، اليوم/ الثلاثاء على ست عبوات ناسفة شمالي محافظة بابل بالعراق.

وأكد قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي علي الزغيبي – في بيان – إن قوة أمنية من أفواج طوارئ الشرطة داهمت منطقة الفارسية التابعة لناحية جرف الصخر شمالي بابل, وأسفرت عن العثور على 6 عبوات ناسفة معدة للتفجير, فضلا عن مواد أولية تستخدم للتفجير وتفخيخ السيارات.

ومن جانب أخر, أكد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين أن القوات عثرت على العشرات من قنابل الهاون من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي.