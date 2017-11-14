نواكشوط - أ ش أ

وقعت شركتان مصرية وموريتانية اليوم الثلاثاء أول اتفاق لصيد وتصنيع الأسماك بين شركات البلدين.

ووقع الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة الدقهلية للدواجن أكمل الحق، ورئيس شركة خطاري الموريتانية محمد الأمين ولد خطاري، اتفاقيتين للشراكة بقيمة مليون دولار، لإنشاء شركة لصيد وتصنيع الأسماك، واخرى لانشاء شركة للدواجن واستيراد الخضروات والفواكه.

جاء توقيع الاتفاقيتين على هامش المنتدى الاستثماري للثروة الحيوانية في موريتانيا، وحضر حفل التوقيع السفير المصري لدى موريتانيا ماجد نافع مصلح.

وذكرت السفارة المصرية في موريتانيا – في بيان – أن هذه الشراكة تعتبر أولى ثمار الجهود المبذولة من قبل الحكومة الموريتانية لجذب الاستثمارات العربية.

وكان وفدا من الشركة الوطنية للثروة السمكية المصرية قد وقع برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الصيد والثروة السمكية، كما قام وفد من وزارة الصيد الموريتانية بزيارة مصر، وتوقيع شراكة مصرية موريتانية في مجال الصيد، خاصة في مجالات بناء السفن، والتدريب، واستيراد الأسماك.