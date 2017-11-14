أخبار مصر -د.هند بدارى

شهد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط إنطلاق فعاليات مبادرة “مصري .. وافتخر” بمدرسة السلام المتطورة للغات بمدينة أسيوط .

تأتي المبادرة بالتنسيق بين وحدة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم وإتحاد شباب المحافظة وذلك لدعم قيم المواطنة والإنتماء للوطن لدي طلاب جميع المراحل التعليمية بمدارس المحافظة.

جاء ذلك بحضور صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط ،وعبدالناصر محمد مدير عام التعليم العام ، وأيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط ، ومحمد العادلى ومحمود عبداللاه وعقيل اسماعيل أعضاء اللجنة المركزية لإتحاد شباب أسيوط .

وأعلن المحافظ – خلال كلمته – دعمه للمشروع التربوي ومبادرة “مصري .. وافتخر” مشيرًا إلى تبنيه للمبادرات الشبابية التي من شأنها المساهمة في دعم قيم المواطنة وتقوية روح الإنتماء لدى الطلاب والتلاميذ بمدارس المحافظة .