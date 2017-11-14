كيف ترى ستاندرد أند بورز اقتصاد مصر؟ 2017/11/14 - 18:26 كيف ترى ستاندرد أند بورز اقتصاد مصر؟2017-11-14T18:26:27+00:00 تقارير المراسلين بدون تعليقات اخبار مصر - ايمان صلاح الدين يعرض الفيديو التالي ملخص لرؤية وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني لاقتصاد مصر. اخبار مصر, اقتصاد مصر, التصنيف الائتماني, الديون, ستاندرد اند بورز أقرأ أيضا: ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع سفير مصر بعمان يشارك في اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا محافظ المركزي يدعو القطاع الخاص للثقة باقتصاد مصر وفد البنك الدولي يتفقد مبني الركاب “2” بمطار القاهرة رئيس الإسماعيلي مشرفاً على قطاع الكرة بالنادي “الزمالك” يمنح أسر شهداء الجيش والشرطة العضوية العاملة
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