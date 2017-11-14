اسيوط - أ ش أ

نجحت أجهزة البحث الجنائي بأسيوط بالاشتراك مع الأمن العام في ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طالب بدائرة مركز شرطة صدفا ومطالبة أهله بفدية مالية لإطلاق سراحه، وتتمكن من إعادة الطفل سالما.

كان مركز شرطة صدفا بأسيوط قد تبلغ من أحد الأشخاص باختطاف نجله “طالب 15 سنة ” حال توجهه إلى مدرسته بدائرة المركز واتصال مجهول به من هاتف محمول وطلب منه مليون جنيه فدية لإطلاق سراح المختطف.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من المدعو”محمد م.م” 33 سنة، مقيم، سبق اتهامه في قضية “خطف”، والمدعو”محمد ع.ح” 20 سنة, و المدعو”أحمد ا.ح” 35 سنة، والمدعو”محمد ج.ع” سن19، بالإضافة إلى 4 آخرين بقصد الحصول على فدية من والد المختطف لعلمهم بثرائه وأنهم قاموا بإختطافه باستخدام سيارة ملاكي ملك المتهم الأول .

تم ضبط المتهمين المذكورين عدا المتهم السادس، واعترفوا بارتكابهم الواقعة احتجاز المختطف بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ثم نقلوه إلى شقة أخرى بمنطقة المعلمين دائرة قسم شرطة أول أسيوط، كما تم ضبط السيارة والهاتف المحمول المستخدمين في الواقعة، وأرشدوا عن مكان تواجد المختطف بمنزل مهجور بدائرة مركز شرطة الفتح ، وتمكنت القوات الأمنية من تحريره .

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب .