دمياط - أ ش أ

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادرته 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الثلاثاء أن إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء بلغ 18 سفينة بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1334 طن قمح وعدد 72 سيارة بحمولة 3560 طن قمح ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 158 ألفا و996 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38 ألفا و291 طن قمح.