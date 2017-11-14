بورسعيد - رويترز

دعا محافظ البنك المركزي طارق عامر اليوم الثلاثاء القطاع الخاص إلى إبداء الثقة في اقتصاد مصر بعد الإصلاحات الأخيرة.

وتساءل عامر خلال مؤتمر في بورسعيد ”لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاستثمار الأجنبي يثق فينا؟“

تباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبية القيمة المضافة وسن قوانين لتسهيل الاستثمار.

فتحت الإصلاحات شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية في ظل رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ قرار تعويم العملة المحلية في خطوة كانت تهدف لاحتواء التضخم وجعلت الأسهم المصرية أرخص لحملة العملة الصعبة.

لكن مسح مديري المشتريات الذي يجريه أظهر تراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والعشرين على التوالي في أكتوبر الماضي.