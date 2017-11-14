أخبار مصر_ شيماء صالح

أكد النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب سعى اللجنة إلى خروج مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام متوازن ويحمي حقوق المجتمع والصحفيين والاعلاميين.

وأضاف هيكل، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة انتهت من 34 مادة ، موضحا أنهم يستمعون في كل مادة إلى آراء 7 جهات معنية بمشروع القانون وخاصة في المواد الاولى الخاصة بالتأسيس وأوضاع العاملين بالمؤسسات.

ولفت هيكل إلى أن الأزمة المتواجدة إلى الآن فى مشروع القانون هى تلك الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية حيث إنها مؤسسات غير منتظمة وتحتاج لتنظيم جيد.

واشار إلى أن اللجنة بصدد القيام بزيارة المواقع الإليكترونية للوقوف على الفروق ونظم العمل وطريقة عملها لان مشروع القانون من شأنه تقنين وتنظيم عملها وفقا لقواعد وضوابط.