أخبار مصر - حمودة كامل

أكد السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية في عمان، على أهمية الحفاظ على أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، كأحد ركائز الاستقرار بالدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

وأشاد السفير عادل – خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لـ”الأونروا” – بالطابع الإنساني لمهام الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشدداً على عدم جواز ربط استمرار التمويل من قبل البعض بأي أغراض أو مصالح أو أهداف سياسية.

وفي الختام، أكد سفيرنا في عمان، على موقف مصر الداعم للأونروا وأنشطتها واستعدادها التام لبذل كافة الجهود من أجل ضمان استمرار الدور الهام والحيوي الذي تضطلع به الوكالة من أجل تحسين أوضاع الفلسطينيين.