القاهرة - أ ش أ

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة القبض على أحد الأشخاص لاستخدامه الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين بدعوى حل المشاكل الزوجية بالشرابية.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية بأن المدعو م. أ. س. وشهرته “الخواجة ” 55 سنة – عاطل ومقيم بدائرة القسم- يقوم بإدارة شقة لأعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتها على حل مشاكلهم الاجتماعية والعائلية، ودرء الضرر عنهم عن طريق تسخير الجن مقابل مبالغ مالية.

تم ضبطه بالشقة المشار إليها وعثر بحوزته على مجموعه من كتب السحر والشعوذة وتسخير الجان، وملابس حريمي، وموقد لإشعال النيران، وأقنعة وجه.

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين.