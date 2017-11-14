القاهرة-أخبارمصر

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار استيراد الأقماح المصابة بفطر الأرجوت .

وذلك استنادا إلى أن مجلس الوزراء ليس جهة الاختصاص التي تسمح بدخول شحنات الحبوب المصابة بذلك الفطر وإنما الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار استيراد القمح المصاب بالأرجوت استنادا إلى أنه يسبب خطورة على حياة المواطنين الأمر الذي يستدعي عدم استيراد القمح والحبوب المصابة بذلك الفطر.