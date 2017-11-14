القاهرة-أ ش أ

أكد رئيس زامبيا إدجار شاجوا لونجو اليوم الثلاثاء أن مصر تلعب دورا محوريا في تعزيز السلام والأمن في القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وذكر رئيس زامبيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب مباحثاتهما التي جرت بقصر الاتحادية بعد ظهر اليوم إن العلاقات بين مصر وبلاده مرت بمراحل قوية منذ عام 1964 وحتى الآن .

منوها بأن التعاون بين الدولتين يغطي مجالات عديدة من بينها التجارة والاستثمار والسياحة والصحة والزراعة والأمن.

وأشار إلى أن زيارته الحالية لمصر سوف تؤتي ثمارها حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات شملت مجالات الشباب والرياضة والصحة والدواء والسياحة.

معربا عن تطلعة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وزامبيا لتحقيق مصالح البلدين والشعبين و إن شركات مصرية عديدة تستثمر في زامبيا مبديا أمله في زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في بلاده وخاصة في قطاع الزراعة الذي يعد ركيزة خطة التنمية في زامبيا.