أخبار مصر - علا الحاذق

التماس المشورة الطبية الصحيحة قبل تناول المضادات الحيوية، مطلب عالمي وضرورة ملحة فرضت نفسها مؤخرا لضمان الحصول على العلاج المناسب، ليس هذا وحسب، بل لأن الاستخدام المسئول للمضادات الحيوية من شأنه أن يساعد في الحد من الخطر المتنامي لمقاومة مضادات الميكروبات.

وتعني مقاومة مضادات الميكروبات قدرة الكائنات الدقيقة (مثل البكتيريا والفيروسات وبعض الطفيليات) على وقف تأثير مضادات الميكروبات فيها (مثل المضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، ومضادات الملاريا)، ونتيجة لذلك، تفقد العلاجات المعيارية فعاليتها، وتستمر العدوى وقد تنتشر إلى الآخرين.

والافراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها قد زاد معهما عدد الكائنات المقاومة لمضادات الميكروبات وأنواعها، ومن ثمَّ فنحن نواجه الآن موقفاً يستحيل فيه علاج أمراض معدية كثيرة ونرى أناساً يتوفون جراء الإصابة بتلك الأمراض المعدية كما كان يحدث في الماضى، ولهذا الوضع عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد على حد سواء، إذ يموت كل عام فى إقليم شرق المتوسط ما يقرب من 750 ألف شخص بسبب أنواع عدوى يتعذر علاجها بالمضادات الحيوية، ومن الـمتوقع أن يزيد هذا الرقم زيادة هائلة فى السنوات المقبلة.

وتمثل مقاومة مضادات الميكروبات خطرا كبيرا على الصحة العالمية، أى صحة الإنسان والحيوان على حد سواء، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أنه يجري الآن تطوير عدد قليل من المضادات الحيوية الجديدة لمجابهة الخطر المتنامى لمقاومة مضادات الميكروبات، وأكثر العقاقير التى يجري تطويرها حالياً عبارة عن تعديلات لأصناف موجودة من المضادات الحيوية، ولا تعدو كونها حلولاً قصيرة الأجل.

العدوى المقاومة للمضادات الحيوية

وتوجد خيارات علاجية محتملة قليلة للغاية لعلاج أنواع العدوى المقاومة للمضادات الحيوية التي ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها تمثل الخطر الأكبر على الصحة، بما في ذلك السل المقاوم للأدوية الذى يحصد أرواح ما يقرب من 250 ألف شخص سنويا، وإلى جانب السل المقاوم للأدوية المتعددة، حددت المنظمة 12 فئة من مسببات الأمراض ذات الأولوية يسبب بعضها أمراضا شائعة، مثل الالتهاب الرئوي أو التهابات الجهاز البولي التي تزداد مقاومتها للمضادات الحيوية الحالية، ويتطلب علاجها تطوير عقاقير جديدة.

ولا تكفى العلاجات الجديدة فقط فى مواجهة خطر مقاومة مضادات الميكروبات، بل يلزم اتخاذ تدابير أخرى من قبيل تحسين إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها، وهو مجال تقدم المنظمة الدعم فيه إلى البلدان والشركاء لتعزيز الاستخدام الملائم للمضادات الحيوية فى الحاضر والمستقبل.

ومؤخرا اعتمدت الدول الأعضاء بالإقليم قرارًا بشأن استخدام المضادات الحيوية، فى الدورة 64 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التى عقدت في إسلام أباد، باكستان، في أكتوبر 2017، اعترافا منها بعبء مقاومة مضادات الميكروبات فى الإقليم، وبذلك يكون إقليم شرق المتوسط هو الإقليم الأول بين أقاليم المنظمة الذى يعتمد قرارا للتصدى لمشكلة مقاومة مضادات الميكروبات، إدراكا منه لعواقبها الوخيمة على الصحة والاقتصاد في الإقليم والعالم بأسره.

وفي الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية هذا العام، تدعو منظمة الصحة العالمية الجميع من حكومات ومجتمعات، ومهنيي الرعاية الصحية، والأفراد إلى التعامل بحرص مع المضادات الحيوية، وتهيب بالأفراد ألا يتناولوا المضادات الحيوية إلا إذا وصفها الطبيب لهم.

بعض الدول تستعمل المضادات الحيوية بنسبة 70 %

اكدت الدكتورة رنا حجي مديرة قسم الامراض السارية ومقاومتها بمنظمة الصحة العالمية ان الحاجة اصبحت ملحة الان لترشيد استخدام المضادات الحيوية ،حتى نتجنب مقاومة الجسم للمضادات الحيوية، وحتى لا يتم إنتاج سلالات جديدة من البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت، إن بعض الدول تستعمل المضادات الحيوية بنسبة 70 %، وهى نسب تفوق النسب العالمية، حيث أنه يجب أن لا يزيد عن 30 % فقط.

وشددت -خلال مؤتمر اطلاق الاسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الاثنين – على وفاة ما يقرب من 40 إلى 50 % من المرضى الذين تم علاجهم باستخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات بسبب مقاومة الجسم للمضادات الحيوية .

واوضحت ان العلاج يستمر لفترة اطول لدى المرضي الذين استهلكوا كميات من المضادات الحيوية على مدار حياتهم ،كما تزداد تكلفة العلاج على الاسرة وعلى المجتمع ككل.

وطالبت بضرورة استشارة طبيب متخصص وليس صيدلي او اي مصدر اخر قبل تناول المضادات الحيوية.

وأشارت الى ضرورة تغيير سلوك الافراد والمجتمع في التعامل مع المضادات الحيوية اضافة الى الاستثمار في البحوث.

و لابد من وجود قوانين تحد من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، واستخدامها بحرص، كما نحتاج إلى تطعيمات جديدة، ومضادات حيوية جديدة لمواجهة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية للأنواع الموجودة حاليا.

وحذرت من تفاقم مشكلة مقاومة المضادات الحيوية بسبب الاستخدام السئ والافراط في تناول المضادات .. موضحة ان عدد اامضادات الحيوية الجديدة حاليا تقل بشكل كبير جدا

وذكرت أن بداية استخدام المضادات الحيوية كان فى الحرب العالمية الأولى، حيث كانت تتفشى الأمراض وقتها وتم التوصل لأول مضاد حيوي وقتها ، وحاليا يوجد صعوبة فى علاج المرضى بسبب استخدام المضادات الحيوية حاليا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية فى الفترة من 13 حتى 19 نوفمبر 2017، وموضوع حملة هذا العام “استشر طبيباً قبل تناول المضادات الحيوية” ، وتهدف هذه الحملة إلى الدعوة إلى الاستخدام الصحيح والمسئول للمضادات الحيوية، والحيلولة دون إساءة استخدامها.

خطورة مقاومة المضادات الحيوية

كشف مسح جديد متعدد البلدان لمنظمة الصحة العالمية عن انتشار سوء فهم عامة الناس لمقاومة المضادات الحيوية.

ومع تصعيد المنظمة لحربها ضد مقاومة المضادات الحيوية، أشار المسح إلى الخطر الكبير الذي يهدد الصحة وما يكتنفه من لبس لدى الناس وعدم استيعابهم لكيفية الحيلولة دون نموه.

وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تتغير البكتيريا وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة في علاج العدوى المسببة لها. فالإفراط في استخدام المضادات الحيوية وسوء استخدامها يزيد فرص ظهور البكتيريا المقاومة.

ويشير هذا المسح إلى بعض الممارسات، والثغرات في الفهم، والمفاهيم المغلوطة التي تسهم في هذه الظاهرة..منها استخدام المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب ولعلتج امراض بسبطة مثل نزلات البرد دون حاجة حقيقية والتوقف عن استخدامها بمجرد تحسن الصحة واستخدامه لافراد الاسرة دون تمييز ولمجرد الوقاية..

يشار الي ان المضادات الحيوية هي أدوية تستعمل للوقاية من عدوى الالتهابات البكتيرية وعلاجها، وتحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تغير البكتيريا نفسها استجابة لاستعمال تلك الأدوية. وتبدي البكتيريا وليس الإنسان أو الحيوان، مقاومة للمضادات الحيوية وقد تسبّب للإنسان والحيوان عدوى التهابات يكون علاجها أصعب من تلك التي تسببها نظيرتها غير المقاومة للمضادات.

مسابقة أفضل تغطية إعلامية

أطلق المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الاثنين مسابقة لأفضل تغطية إعلامية للقضايا المتعلقة باستعمال المضادات الحيوية وموضوع مقاومة مضادات الميكروبات فى دول إقليم شرق المتوسط، بما يساعد على رفع مستوى الوعى بها.

جاء ذلك على هامش مؤتمر اطلاق الاسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية الذي نظمه المكتب الاقليمي للمنظمة اليوم الاثنين .

وتهدف المسابقة الى تشجيع وسائل الإعلام على تناول الموضوع وحثّها على اتّباع أفضل الممارسات في سبيل الترويج لموضوع الحملة، وهو: “استَشِر طبيباً قبل تناول المضادات الحيوية”.

وتغطي المسابقة عملاً منشوراً أو مذاعاً في الفئات الإعلامية الثلاثة.. وهي : الإعلام المكتوب والمقروء (صحف ومواقع الكترونية – الإذاعة – التليفزيون).

واوضحت المنظمة انه لابد أن تكون الأعمال المشاركة قد نُشِرَت أو أذيعَت في الفترة ما بين 13 نوفمبر 2017 و30 مارس 2018، وأن تشتمل الأعمال المشاركة على الفوائد التي تعود على الجمهور من الاستعمال السليم للمضادات الحيوية، وأن تنطوي على معلومات عن الآثار المترتبة على الإفراط في استعمال المضادات الحيوية أو سوء استعمالها في قطاعَي الصحة البشري والحيواني.

ومن المقرر أن تتولى تقييم الأعمال المشاركة لجنة تحكيم تتألف من عدد من الخبراء التقنيين والمحررين والاختصاصيين في الإعلام بمنظمة الصحة العالمية.

وتحتفظ منظمة الصحة العالمية بالحق في استخدام أجزاء من المواد المقدَّمة في أعمالها الخاصة بهدف رفع مستوى الوعي الصحي.

مقترحات لترشيد استخدام المضادات الحيوية

اقترح المشاركون في المؤتمر عدة افكار وطرق لرفع الوعى بالاستخدام الصحيح والمسئول للمضادات الحيوية.

وأهم تلك المقترحات: