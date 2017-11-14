جدة - أ ش أ

فاز منتخب مصر للناشئين فى كرة اليد مواليد 2000 على منتخب عمان بنتيجة 14/39 فى اللقاء الذى أقيم بينهما اليوم الثلاثاء فى إطار البطولة العربية لمنتخبات الناشئين التى تستصيفها مدينة جدة السعودية خلال الفترة من 10 حتى 17 من شهر نوفمبر الحالى.

وبذلك يكون منتخب مصر قد حقق فوزه الثالث فى البطولة بعدما تغلب على منتخبى المغرب والعراق، بينما تلقى الهزيمة فى مباراته الثالثة من منتخب تونس.

ويخوض المنتخب المصرى مباراة حاسمة أمام المنتخب السعودى غداً الأربعاء من أجل حسم تأهله للمباراة النهائية.

يذكر أن البطولة فى نسختها التاسعة تقام بمشاركة ست منتخبات هى مصر والعراق وتونس والمغرب والسعودية وعمان.