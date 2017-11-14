القاهرة - أ ش أ

اعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء ارتفاع السيولة المحلية بنحو 2.9 % في نهاية اغسطس 2017 بوتيرة سنوية لتسجل 3 تريليونات جنيه، نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وانخفاض الأصول المحلية.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 74.4 مليار جنيه، بمعدل 1.6 %، كما زاد المعروض النقدي بمقدار 6.5 مليار جنيه بمعدل 1.6 %.

وأرجع المركزي الزيادة في أشباه النقود لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنسبة 6.9 %، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بنسبة 4.3 %، وجاءت الزيادة في المعروض النقدي نتيجة ارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 1.6 %، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 1.7 %.