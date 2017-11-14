عمان - أ ش أ

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى سرعة تنفيذ ملفات المصالحة الفلسطينية, وحشد الطاقات الوطنية لاستكمال وتجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية.

وأكد المجلس – في بيان بمناسبة مرور 29 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال الوطني الفلسطيني التي أقرها في دورته التاسعة عشرة بتاريخ 15 نوفمبر من العام 1988 في الجزائر – أن هذه المناسبة الوطنية صنعتها تضحيات الشعب الفلسطيني البطل بشهدائه وجرحاه وأسراه, وصولا إلى الإنجاز الوطني الذي أسس لمرحلة جديدة من مراحل النضال الفلسطيني الذي فتح الباب واسعا للاعتراف العالمي بدولة فلسطين.

وشدد المجلس الفلسطيني – الذي يتخذ من عمان مقرا له – أن المطلوب الآن من كافة القوى والفصائل الفلسطينية تسريع خطوات تنفيذ المصالحة الوطنية على الأرض لتمتين جبهتنا الداخلية من خلال منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده, وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل حدود الرابع من يونيو عام 1967.