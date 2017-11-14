القاهرة - أ ش أ

صرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء بأن الدولة تحملت 30 مليار جنيه كدعم إضافي للكهرباء منذ شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى شهر يوليو هذا العام كدعم أضافي نتيجة تغيير سعر الصرف وتغير أسعار البترول.

وأوضح شاكر أن تكلفة تعريفة الكهرباء تخضع لمعادلة تشمل جميع العوامل والمتغيرات وفقا لدراسات تجريها الوزارة وترفعها لمجلس الوزراء حيث يتم تطبيق التعريفة الجديدة اعتبارا من شهر يوليو من كل عام.

ووضعت الدولة برنامجا يمتد لمدة 5 سنوات للتخلص من دعم الكهرباء، وتم إعفاء محدودي الدخل من الزيادات في بعض السنوات. وذكر انه جاري انشاء محطة شمسية بقدرة تصل إلى 2000 ميجاوات.