أخبار مصر_ شيماء صالح

أكد تقرير حكومى اقتطاع 7.5 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة تنفيذا لقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١7 لتوجيهها إلى الدعم خلال العام المالي 2016/ 2017، ويتوقع التقرير سداد 5 مليارات جنيه من إيرادات الحسابات والصناديق للموازنة خلال السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، وصل منهم حتى الآن 961 مليون جنيه.

وأضاف التقرير الصادر عن وزارة المالية واستعراضه محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية عمرو الجارحي، أنه تم اقتطاع نسبة 15 % من الصناديق والحسابات التى تزيد حساباتها عن 100 مليون جنيه وعددها 44 حساب فقط حصيلتها تزيد عن 16 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 10% عن الحسابات التى تترواح من 50 الى 100 مليون جنيه وعددها 50 حسابا حصيلتها 3.420 مليار جنيه ذهبت للدعم.

كما تم اقتطاع نسبة 5 % من الحسابات التى تترواح من 20 الى 50 مليون جنيه وعددها 118 حصيلتها 3.486 مليار جنيه، واقتطاع نسبة 1% من الحسابات التى تترواح من 5 الى 20 مليون جنيه وعددها 444 حساب وحصيلتها 4.372 مليار جنيه ، وأخيراً لم يتم اقتطاع اى نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة التى صنفقت بالضعيفة وهي أقل من ٥ ملايين وعددها 3309 وحصيلتها 2.844 مليار جنيه، وذلك بعد تصنيف الحسابات والصناديق الخاصة وفقا للتقرير واضيفت للدعم.

وأشار التقرير إلى أنه تم إبلاغ الوزارة رسميا بـ٥١٢ حساب من أصل 3500 حساب بعد مخاطبة ٦٥٥ جهة حكومية رسميا بإرسال أرصدة حسابتها وصناديقها الخاصة إلى المالية، ليتدخل الوزير فى هذا السياق بالتأكيد أن غياب إجراء عقابي يمثل تهديد لتلك الجهات غير المبلغة على الأرض ستستمر الأوضاع كما هى.

من جانبه، أكد محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للدولة، إغلاق 61 ألف حساب خاص في 30 نوفمبر الجاري لتندرج جميعها لحساب الخزانة العامة الموحد، تزامنا مع إلغاء الشيكات الورقية.