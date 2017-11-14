موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملية تحرير مدينة البوكمال السورية كشفت النقاب عن أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقدم دعما مباشرا لتنظيم (داعش), وذلك لتحقيق مصالح أمريكا في الشرق الأوسط.

وأوضخت الوزارة – في بيان اليوم الثلاثاء أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية – إن قيادة القوات الروسية في سوريا اقترحت على التحالف مرتين إجراء عمليات مشتركة للقضاء على قوافل داعش المنسحبة في الضفة الشرقية لنهر للفرات, إلا أن الأمريكيين رفضوا بشكل قاطع قصف التنظيم بدعوى أنهم بصدد تسليم أنفسهم وبالتالي تنطبق عليهم أحكام معاهدة جنيف بشأن أسرى الحرب”.

ونشرت الوزارة صورا التقطتها طائرات روسية دون طيار في 9 نوفمبر الجاري تظهر عدة أرتال لتنظيم “داعش” طولها كيلومترات, تنسحب من مدينة البوكمال باتجاه معبر وادي السبحة على الحدود السورية العراقية.