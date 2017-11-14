القاهرة - أ ش أ

أعلن البنك المركزي اليوم الثلاثاء أن اجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 53 مليار جنيه، ليصل في أغسطس الماضي إلى 3.124 تريليون جنيه، مقابل 3.071 تريليون في يوليو السابق له.

وأشار البنك المركزي إلى أن اجمالي الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 529.4 مليار جنيه، منها 421.1 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 108.2 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.

وأضاف أن إجمالي الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال أغسطس الماضي لتصل إلى نحو 2.594 تريليون جنيه، مقابل 2.549 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية انخفضت لتبلغ 671.8 مليار جنيه مقابل 692.5 مليار جنيه في يوليو السابق له.