أخبار مصر -د.هند بدارى

شدد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بإشراك الجمعيات الأهلية والمسئولين عن العمل التطوعي بالأحياء في خطط التنمية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين , مشيرا إلى أن هذه الجمعيات تعد شريكا أساسيا للحكومة في أعمال التطوير .

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء بمواصلة شن الحملات لإزالة ورفع كافة الأكشاك المخالفة وغير المرخصة بعد حصرها داخل نطاق كل حى , والالتزام بحظر إصدار تراخيص جديدة لها خصوصا مع بدء التطوير الشامل لمنظومة الأكشاك بالعاصمة والقضاء على مافيا تجارة الأكشاك المخالفة بما يحقق المظهر الحضاري لشوارع وميادين العاصمة .

وصرح طارق عبد العظيم رئيس حي الوايلي بأنه تم شن عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع جميع الاشغالات بميدان العباسية وأمام محكمة العباسية وشوارع داير الناحية , والخليفة المأمون ووحدة الدمرداش , إلى جانب إزالة 6 باكيات بدون ترخيص .

كما تم إزالة 4 أكشاك مخالفة بشارع مبرة طلعت حرب كانت تعيق حركة دخول وخروج سيارات الإسعاف وتم عمل المحاضر اللازمة وإيداع الأحراز بمخازن الحي . وأضاف رئيس الحي أنه تم رفع حوالي 23,400 متر مكعب من تراكمات القمامة خلال الشهر الماضي

كما تم إزالة 1670 مترا مكعبا من مخلفات المباني والردش , بالاضافة إلى رفع كفاءة التشجير والانارة بعدد من شوارع الحي الرئيسية .