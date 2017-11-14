القاهرة-اخبار مصر

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن إقرار الحكومة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.

وذكر المركز – في تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء أنه قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلا وانه لا توجد أي زيادة جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليا

واوضح المركز أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي.

وذكرت الوزارة أن خطة رفع الدعم التدريجي عن أسعار الطاقة تراعي – دائما – محدودي الدخل وتأتي في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت بضرورة تضافر كافة الجهود من أجل تأمين الشبكة الكهربائية ورفع مستوى جودة الخدمة, مع توفير الكهرباء للمواطنين والعمل على ترشيد الاستهلاك منها, بالإضافة إلى تسهيل إجراءات منح التراخيص للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشروعات خاصة بقطاع الكهرباء.