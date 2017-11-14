القاهرة -أخبار مصر

اجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع المهندس/ شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و اللواء/ علاء أبو زيد محافظ مطروح.

وصرح السفير/ بسام راضي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة خطة الحكومة لتنمية إقليم غرب مصر، والتي تستهدف إنشاء منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتحويلها إلى مقصد سياحي على مدار العام، بما يساهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسياحية في محافظة مطروح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ مطروح قام بعرض عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف لإنتاج مياه نقية، ومدينة ترفيهية عالمية، بالإضافة إلى إقامة ميناء بحري للركاب وآخر تجارى، وإنشاء منطقة استثمارية بمنطقة جرجوب بمركز النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح.

وأوضح اللواء/ علاء أبو زيد أنه من المخطط إقامة عدد من الفنادق العالمية، فضلاً عن عدد من المشروعات الصناعية القائمة على منتجات المنطقة مثل زيت الزيتون والتين والتمور والمنسوجات، وهي المشروعات التي من شأنها توفير الآلاف من فرص العمل على مدار العام لأبناء محافظة مطروح وليس فقط بشكل موسمي.

وذكر السفير/ بسام راضي أن السيد الرئيس وجه بضرورة استغلال ما تمتلكه منطقة غرب مصر من مزايا نسبية ومقومات سياحية وصناعية كبيرة، والعمل على إنشاء كيانات متكاملة تشمل المرافق والخدمات اللازمة بما يساهم في توفير حياة أفضل للمواطنين والارتقاء بأوضاعهم المعيشية.

وأكد أهمية إنجاز المشروعات في أسرع وقت وبأقل التكاليف ووفقاً لأعلى معايير الجودة، وذلك في إطار التوجيه الدائم لسيادته بضرورة حسن إدارة أصول الدولة واستغلالها على النحو الاقتصادي الأمثل لصالح الشعب المصري.