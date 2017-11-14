أخبارمصر-وفاء صلاح

سلمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بالمنيا 26 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً من اهالى قريتي الشيخ تمي وبني حسن عن طريق القرعة العلنية وذلك تحت إشراف إدارة الإسكان بالمحافظة و بحضور عدد من الأهالي المستحقين .

وذكر وليد نور مدير إدارة الإسكان انه تم تسليم عدد 26 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة أبوقرقاص منها عدد 9 وحدات سكنية بقرية الشيخ تمي وعدد 17 وحدات سكنية بقرية بني حسن.

مؤكداً على أن اختيار المستحقين تم وفقاً لمجموعة من الضوابط والمعايير التي يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصاً علي مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع تلك الوحدات على مستحقيها .