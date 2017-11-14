القاهرة-اخبار مصر

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لمطار القاهرة الدولي عائدة من مطار جدة بعد أداء أفراد البعثة مناسك العمرة وحضور حفل التكريم الذي أقامته وزارة الرياضة السعودية لتكريم المنتخب بمناسبة تأهله لمونديال روسيا 2018.

كان منتخب الفراعنة قد تلقى دعوة من هيئة الرياضة السعودية برئاسة تركي آل الشيخ للحضور للمملكة وأداء مناسك العمرة بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الأولى منذ 28 عاما.

وتعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الغاني بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد الماضي بملعب مدينة كيب كوست الغانية ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2013, ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة بعدما ضمن التأهل رسميا للمونديال.