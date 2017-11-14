أخبارمصر-فيصل ذكى

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن تعاونها الأول مع بومباردييه للطائرات التجارية (Bombardier Commercial) من خلال التوقيع على خطاب نوايا بموجبه تحصل مصر للطيران على 12 طائرة من طراز CS300 لينضموا لأسطول الشركة؛ تسلم خلال عام 2018 وحتى 2020،وذلك مع أحقية شراء 12 طائرة إضافية خلال الفترة من 2020 وحتى 2026،

و تقوم الطائرات بالعمل على شبكة خطوط شركة مصرالطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس)، وهي إحدي الشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية ومقرها القاهرة.

ووقفاً لقائمة أسعار البيع، فإن قيمة الطلب المؤكد لعدد 12 طائرة طراز CS300 تصل إلى ما يقرب من 1.1 مليار دولار أمريكي. وفي حال تأكيد طلب الحصول لعدد 12 طائرة الأخرى، فإن قيمة العقد سوف تزيد لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بحضور معالي وزير الطيران المصري شريف فتحي، حيث قام كل من صفوت مسلم – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران و فِريد كرومر – رئيس شركة بومباردييه بتوقيع خطاب النوايا ليعلنا بذلك أول تعاون بين كلا الشركتين.