القاهرة - أ ش أ

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تشهد حاليا طفرة هائلة في كافة أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعي، خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة التي تحققت في المياه العميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، والرغبة القوية من كبرى شركات البترول الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في ضوء الفرص الجديدة المتاحة في قطاع البترول.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير البترول في الجلسة الخاصة عن مصر تحت عنوان ” العصر الذهبي لمصر.. عصر اكتشافات الهيدروكربونات”، والتي تأتى ضمن فعاليات مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2017) وشارك فيها رؤساء شركات بي بي وإيني وشل.

ووفق بيان لوزارة البترول، استعرض الملا أهم التحديات التي واجهت قطاع البترول والإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة وساهمت في ضخ استثمارات جديدة في قطاع البترول، والإسراع بمشروعات تطوير وتنمية حقول الغاز والتي ستؤدى إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تباعا.