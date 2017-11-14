دمشق - أ ش أ

واصلت وحدات الجيش السوري، بالتعاون مع القوات الرديفة، عملياتها ضد تنظيم جبهة النصرة، في إطار عملياتها لإستئصال الإرهاب، في المنطقة الممتدة بين ريف حلب الجنوبي الشرقي، وريف حماة الشمالي الشرقي.

واستعادت وحدات الجيش السوري، السيطرة خلال عملياتها بريف حماة الشمالي الشرقي على قرية “سرحا القبلية”، بعد تكبيد إرهابيي “جبهة النصرة” خسائر بالأفراد والعتاد.

وتلاحق الوحدات فلول إرهابيي التنظيم في المنطقة، بينما يعمل عناصر الهندسة في الجيش على إزالة الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين وفي الأزقة والشوارع.