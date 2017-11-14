القاهرة-اخبار مصر

شارك الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي الخامس لكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بقنا، والذي أطلقته الجامعة تحت عنوان ” العربيةوالعلوم الإنسانية والاجتماعية 2017″.

وأشاد أبو المجد بجامعة جنوب الوادي وما تشهده من تطورات سواء على مستوى الإنشاءات والمؤتمرات والفعاليات التي تتم بها، مضيفًا أن جامعة جنوب الوادي هي منارة لجنوب الصعيد فى ظل قيادة الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة معبرًا عن سعادته بتواجده وسط الكوكبة من العلماء فى اللغة العربية، متمنيا أن تستمر هذه الفعاليات والمؤتمرات على مستوى الجامعات المصرية.

يقام المؤتمر تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وبمشاركة 50 باحثا يمثلون 12 دولة عربية وإسلامية،وذلك لدور اللغة العربية فى تنوير العقول والأفكار المتطرفة لتوعية الشباب والطلاب بأهمية اللغة العربية وكيفية تأثيرها علي الثقافات.