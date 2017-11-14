القاهرة - أ ش أ

توقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تسجيل الحمل الأقصى 24 ألفا و400 ميجاوات اليوم الثلاثاء مقابل نفس الحمل أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 16 ألفا و385 ميجاوات.

وكانت الوزارة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول من خلال الخط الساخن 121 على مدار 24 ساعة طوال أيام ويمكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة 91121 وتحميل تطبيق “شكاوى فواتير الكهرباء” بهواتف أندرويد.