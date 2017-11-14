القاهرة - اخبارمصر

أقدم عاطل علي الانتحار شنقا لمروره بحالة من الاكتئاب نتيجة تعاطيه المواد المخدرة، ومروره بضائقة مالية، وأمر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بإخطار النيابة .

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا يفيد قيام “السيد.ع.م” 30 سنه عاطل، ، والسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، بالانتحار شنقا داخل غرفته، مستخدمًا حبل معلق بـ”جنش” مروحة سقف الغرفة.

وأكد والده خلال التحريات أن عقب استيقاظه فوجئ بنجله معلقا من رقبته بجنش مروحة سقف غرفته، فاستغاث بالاهالى وقاموا بإنزاله، مشيرا إلى أن نجله كان من متعاطيا مادة الهروين المخدرة، ويعانى من حالة اكتئاب لخشيته الحكم عليه في القضية الأخيرة، والتي كان محددة لها جلسة بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى مروره بضائقة مالي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته .

تم تحرير محضر رقم 9047 لسنه 2017 إدارى القسم، وإخطار النيابة التى أمرت بتشريح الجثة.