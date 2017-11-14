اخبار مصر - نجلاء عزت

قررت إدارة مرور القاهرة إجراء أعمال تركيب كمرات حديد أعلى كوبرى عبود، بحيث تكون الأعمال اعتبارا من الساعة 1 حتى الساعة 6 صباح يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين الموافق 14 و 15 نوفمبر الجارى، بغلق جزء من كوبرى عبود للقادم من الطريق الزراعى فى اتجاه شارع أحمد حلمى.

وسيتم اجراء التحويلات المرورية ووضع المساعدات الفنية والأقماع والاضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة وذلك لمواجهة اية كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.