القاهرة - أ ش أ

حققت الشركة المصرية للاتصالات صافي ربح بعد الضرائب بلغ 3.5 مليار جنيه بزيادة 12 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2017 مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي الإيرادات المجمعة بلغت 13.26 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بزيادة نسبتها 37 % الفترة ذاتها من العام الماضي.

وذكر المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ان الشركة حققت أداء قويا خلال الربع الثالث من عام 2017، بإجمالي إيرادات بلغ 4.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 34 % مقارنة بالفترة من العام الماضي، وحققت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 9 % عن نفس الفترة من العام السابق مدعومة بالنمو المستمر لخدمات الإنترنت فائق السرعة والذي أدى بدوره إلى زيادة إيرادات التجزئة بنسبة 26% عن نفس الفترة.