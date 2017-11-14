﻿ كلارك جيبل .. عاشق ذهب مع الريح | أخبار مصر

كلارك جيبل نجم الرومانسية في الأفلام الأمريكية ونموذجا للعاشق الوسيم .. ولد بولاية أوهايو عام ١٩٠١ وكان ابنا لعامل نفط وتوفيت والدته حين كان لايزال رضيعا وتولت زوجة أبيه رعايته وتربيته وشجعت اهتمامه بالفنون والمسرح ولكن والده كان يصر على عمله معه في مجال النفط فعمل جيبل في مصنع لإطارات السيارات وقاطع أشجار وفى القوات الجوية الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.

مسيرته الفنية

بدأ مسيرته مع التمثيل حين بلغ السابعة عشرة من العمر وعمل بالمسرح مع شركات الدرجة الثانية وبعدها التقى الممثلة لورا هوب التي شجعته على التمثيل وتغيير الشركة التي يعمل بها.

ثم تعرف بجوزيف ديلون التي أصبحت مديرة أعماله وزوجته الأولى وانتقلا معا إلى هوليود عام ١٩٢٤ حيث عمل في عدة أفلام صامتة وبعض الأدوار في المسرح ثم طلقها عام ١٩٣٠

ثم تزوج من ماريا فرانكلين حتى عام ١٩٣٩ وفى عام ١٩٤٢ تزوج من كارول لومبارد حتى ماتت فتزوج من سيلفيا أشلى وطلقها فى عام ١٩٥٢ حيث تزوج فى عام ١٩٥٥ من كاى وليامز وظلت معه حتى توفى وكانت حامل فوضعت بعد موته إبنه جون كلارك الذى لم يره.

جيبل كان حلم النساء وقد ظهر في حوالى ٧٠ فيلمًا منذ ثلاثينيات القرن العشرين .. عرف بلقب ملك هوليوود وبدأ انطلاقته السينمائية بفيلم “الصحراء المرسومة” عام ١٩٣١ .

تتابعت أفلامه التي لفتت نظر المخرجين والمنتجين وكان من أفلامه الأخرى “الغبار الأحمر” و”ميلو دراما منهاتن” و”سان فرانسيسكو” وفاز بجائزة “الأوسكار” عن دوره في فيلم “حدث ذات ليلة”

وفى عام 1938 رشح مجددا للأوسكار عن فيلمه الأشهر “ذهب مع الريح” حيث أعلن معهد الفيلم الأمريكي” afi” عن قائمته لأهم 100 جملة حوار فى تاريخ السينما الأمريكية على الإطلاق حيث حسم نجم الثلاثينات كلارك جيبل الصراع لصالح فيلم “ذهب مع الريح” 1939 بعد منافسة شرسة مع النجم مارلون براندو الذي أحتلت جملتان له المركزين الثاني والثالث على التوالى.