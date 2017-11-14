القاهرة-اخبار مصر

رحب الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالسادة الحضور فى افتتاح الدورة الثالثة للملتقى الدولى لتفاعل الثقافات الإفريقية

واوضح ربيع أن الثقافة عنوان الشعوب ورمز التحضر بين الأمم هكذا كانت ولا تزال دائما وأبدا تهدف الى التواصل بين الشعوب والأمم،

وأضاف أن أسوان منبع الثقافة والإبداع وصاحبة الحضارة عاصمة الثقافة الأفريقية “سونو” كما كان يطلق عليها عند المصريين القدماء،

يتزامن الملتقى مع منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذى يهدف إلى إعلاء قيمة الحوار ودعم مبادئ الإنسانية، وهو ماطرحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيىسى رئيس الجمهورية، فله منا ألف شكر وتقدير وإعزاز .