القاهرة ـ أخبار مصر

وصلت عناصر من القوات المسلحة التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى مصر للمشاركة فى فعاليات التدريب المشترك ” العقبة 3 ” ، والذى يستمر لعدة أيام خلال الشهر الجارى بمشاركة عناصر من التشكيلات البرية من المنطقة الجنوبية العسكرية ووحدات من الأسطول الجنوبى وعناصر من الصاعقة والمظلات والوحدات الخاصة البحرية بالإضافة إلى عناصر من القوات الجوية .

يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة التدريبية لنقل وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة من الجانبين ، وتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ المشترك للمهام التدريبية المخططة لمواجهة التهديدات غير النمطية وما تفرضه التحديات الراهنة والمحتملة .

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين .