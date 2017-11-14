أكد وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي توافر 890 ألف طن سكر احتياطي يكفي لمدة 4 أشهر والذى وصفه بالاحتياطي الأكبر في تاريخ مصر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن أسعار السكر ستشهد استقرارا الفترة المقبلة مع وجود ذلك الاحتياطى فضلا عن قرب قدوم موسم قصب السكر شهر يناير.

وأشار الوزير ، خلال الاجتماع إلى يناقش عددا من طلبات الإحاطة المتعلقة بالتموين، إلى نجاح وزارته في ضبط سعر السكر بعد انخفاض أسعاره عالميا حتى وصل سعر الكيلو إلى 9 جنيهات ونصف للمستهلك، مطالبا مجلس النواب عدم المبالغة في زيادة سعر طن قصب السكر، حتى يكون هناك توازن مع الشركات المنتجة للحفاظ على مصلحة المستهلك.