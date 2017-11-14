اخبار مصر -د.هند بدار.ى

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تسكين الباعة الجائلين بمدينة منفلوط في أسرع وقت ممكن بالأماكن المخصصة لهم بالسوق الذي تم الإنتهاء منه خلال الفترة الماضية بدلاً من موقف سيارات مدينة منفلوط والقرى التابعة لها الذي تم نقله خارج الكتلة السكنية .

ويتن ذلك طبقاً للقواعد والشروط المحددة والموضوعة مسبقاً أسوة بمنافذ الباعة الجائلين بمراكز صدفا والغنايم وحي غرب.

جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة .

وقد وافق المجلس التنفيذي خلال جلسته على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 608متر بشارع التحرير بمركز البداري لإنشاء مبنى للضرائب العقارية، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 3قيراط وسهم واحد لإقامة لوحة توزيع كهرباء بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1907.3متر بحري مدرسة الغنايم الإعدادية بنين ناحية مدينة الغنايم لإقامة مدرسة عليها.

كما وافق المحافظ على تعديل قرار التخصيص رقم 1030لسنة 2016 ليصبح على مساحة 1298.78متر بدلا من 1466.20متر لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها بناحية المندرة قبلي مركز منفلوط وذلك بعد ترك مسافة آمنة بين موقع المدرسة ومستودع المواد البترول.